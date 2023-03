La sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, prévue mardi 7 mars 2023, devrait être la deuxième la plus suivie dans les écoles depuis le début du mouvement, selon le Snuipp-FSU. En effet, le syndicat prévoit "plus de 60 %" de professeurs des écoles en grève et "plusieurs milliers d’écoles fermées". Le 19 janvier, journée qui avait mobilisé le plus de professeurs des écoles jusqu’à aujourd’hui (lire sur AEF info), le Snuipp avait annoncé 70 % de grévistes dans le premier degré, contre 42 % pour le ministère.