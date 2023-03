Alors que les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale envisagent une réforme des classes préparatoires ECG en vue de relancer son attractivité, l’APHEC fait état de "sa profonde inquiétude" dans un communiqué le 6 mars 2023. L’association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales appelle à faire du 16 mars 2023 "une journée de manifestations et d’actions", avec une grève des professeurs des CPGE ECG toute la journée. L’APHEC appelle aussi les grandes écoles à ne pas soutenir ce projet de réforme.