Cabinet de Pap Ndiaye. Il est mis fin aux fonctions de conseillère discours et argumentaires exercées par Cloé Korman, à compter du 1er mars 2023. À compter de la même date, Fanny Jaffray, conseillère culture, mémoire et égalité des chances, est nommée conseillère culture, mémoire et discours. DGRH. David Herlicoviez, administrateur de l’État du grade transitoire, est renouvelé dans ses fonctions de chef de service, adjoint au directeur général des ressources...