Après cinq sessions de négociations commencées en 2018, les États ont enfin acté le 4 mars 2023 à New York le futur traité international juridiquement contraignant sur l’utilisation durable et la conservation de la biodiversité en haute mer, zone qui représente 50 % de la surface du globe. Un traité qui doit faciliter l’application de l’accord Kunming-Montréal adopté en décembre dernier, dont l’objectif phare est de protéger 30 % des terres et des mers d’ici à 2030. Son adoption formelle est en revanche reportée à une future session, après traduction et révision technique de ses dispositions.