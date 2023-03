Autonomie des universités : la France en mauvaise position dans les « tableaux de bord » de l'EUA comparant plusieurs pays d'Europe

L'EUA (Association européenne des universités) publie, mardi 15 novembre 2011, un rapport comparatif de l'autonomie des universités dans 26 pays européens. Il fait suite à une première étude que l'association avait rendu publique en novembre 2009 (AEF n°280808). Deux ans après celle-ci, l'EUA actualise son analyse du niveau d'autonomie des systèmes d'enseignement supérieur européens et propose « quatre tableaux de bord qui mesurent et classent » ces systèmes. Ces « tableaux de bord », appelés « scorecards », sont présentés comme un « outil de comparaison des cadres réglementaires des systèmes nationaux d'enseignement supérieur » par Thomas Estermann, auteur du rapport. Ils classent les systèmes d'enseignement supérieur en fonction de leurs performances dans quatre domaines : autonomie organisationnelle, financière, en matière de GRH et académique.