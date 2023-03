Article 1 lance avec Google et Accenture "une plateforme" et un "manifeste" dédiés aux soft skills

L’association Article 1, qui résulte de la fusion de Frateli et Passeport Avenir, lance sa plateforme "Jobready" avec Google.org et Accenture. Elle recense 45 soft-skills organisées en 11 familles. Un chatbot permettra à des jeunes "de milieu populaire" de mieux identifier leurs compétences transversales pouvant intéresser des recruteurs, précise un communiqué le 10 décembre 2019. Accenture utilisera l’IA "pour faciliter l’identification des formations, […] recommandées pour améliorer les soft skills". Chaque compétence sera évaluée et certifiée par un badge numérique. Des partenariats sont mis en place pour trouver des missions de bénévolat afin de "monter en compétences". Par ailleurs, Article 1 et Jobreay ont lancé le 9 décembre "un manifeste" à destination des acteurs du monde économique pour "reconnaître la démarche d’utilité sociale que porte la démocratisation des softs skills".