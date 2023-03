Ministère de l’Intérieur. Un arrêté du 3 mars 2023 fixe au titre de l’année 2023 le nombre de postes offerts aux concours externe sur titres et travaux, interne et troisième concours pour le recrutement d’ingénieurs des systèmes d’information et de communication. PJJ. Un arrêté du 13 janvier 2023 modifie le service territorial éducatif de milieu ouvert Dordogne-Lot-et-Garonne à Agen. Un arrêté du 24 février 2023 modifie l’arrêté du 30 décembre 2010...