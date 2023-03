La Comue expérimentale Angers-Le Mans, près de deux ans après son lancement, annonce l’arrivée de deux membres associés : le CHU d’Angers et le centre hospitalier du Mans. À l’occasion d’un point presse, le 3 mars 2023, la Comue présente également son projet "Ex Moenia", déposé dans le cadre de l’appel à projets Excellences, qui propose une nouvelle organisation territoriale des études de santé, et ses trois premiers "micro-masters", qui devraient être lancés en septembre 2024. Elle ajoute aussi "être dans la phase de navette" avec le ministère pour son contrat de site.