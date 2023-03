C'est finalement le 11 mars 2023, et non ce 6 mars, que les ministères de la Fonction publique et de la Transition énergétique présenteront un point d’étape du plan de sobriété énergétique de l’État lors d’un groupe de travail. L’occasion, pour cet "acte II" d’esquisser les prochaines actions. Lors d’un déplacement à Poitiers, le 3 mars, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a de nouveau confirmé que l’État avait atteint son objectif de réduction énergétique de 10 %. Pour passer à la prochaine étape, un cycle de concertations sur la décarbonation des services publics va être lancé.