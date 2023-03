Les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports ont adressé début mars 2023 aux organisations syndicales représentatives le projet d’accord de méthode sur la négociation d’un accord relatif à la protection sociale complémentaire en santé. En cas d’accord majoritaire, la négociation sur la couverture santé des agents de ces trois ministères pourra s’ouvrir, sur la base de l’accord interministériel d’avril 2022. Quatre dates de réunion sont d’ores et déjà prévues en mars et avril.