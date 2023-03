"Je trouve le débat sur la place de l’enseignement supérieur privé mal posé, car à mes yeux, la différence n’est pas entre 'lucratif' et 'non lucratif', mais entre ceux qui respectent les critères qualité que sont les visas, les grades et les accréditations internationales, et les autres", estime Alexandre de Navailles, directeur général de Kedge Business school, dans une interview accordée à AEF info le 3 mars 2023. "On focalise le débat sur deux ou trois grands groupes qui existent dans le paysage depuis longtemps […], alors que le problème se situe du côté des officines privées peu visibles car plus petites, qui ne font que du titre RNCP, et qui ont bâti un modèle économique autour de l’apprentissage." Ancien patron de Hertz France, Alexandre de Navailles revient aussi sur ce qu’il a apporté aux modes de gestion de Kedge BS, qui compte 11 000 étudiants en formation initiale.