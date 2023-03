Organisé à Libreville les 1er et 2 mars 2023, le One Forest Summit, qui visait à mettre en exergue le rôle primordial des forêts tropicales dans la préservation de la biodiversité et du climat, a abouti à une série d’engagements pris par plusieurs communautés d’acteurs (scientifiques, entreprises, gouvernement, secteur financier…) et à l’adoption du "plan de Libreville". La France, le Royaume-Uni et le Gabon ont notamment lancé une "plateforme intergouvernementale de préfiguration d’un marché de certificats biodiversité".