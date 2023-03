Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnisation correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Si le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction, il n’en est pas de même de la participation et l’intéressement, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 1er mars 2023.