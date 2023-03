SNU : la piste d’une généralisation provoque l’ire des syndicats enseignants

Thomas Collin rejoint le cabinet de Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Jeunesse et au Service national universel

La secrétaire d’État auprès des ministres des Armées et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service national universel, accueille dans son équipe un conseiller aux politiques de jeunesse et à l’exécution des réformes, Thomas Collin.