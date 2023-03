Le Conseil supérieur des programmes a publié, le 3 mars 2023, un avis sur la formation et le recrutement des enseignants. Quinze "scénarios" sont proposés, dont huit pour le 1er degré, détaillés dans cette dépêche. Plusieurs propositions reposent sur un allègement du concours de recrutement, voire sa disparition. "Tous ces scénarios ont en commun de mettre l’accent sur des parcours de formation de cinq années, validés par un master", indique le CSP. Globalement, il appelle à "adapter les concours aux parcours de formation, et non l’inverse"