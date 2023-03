Dans le cadre de l’AAP "Excellences", l’université Paris-VIII a déposé en janvier le projet "PerForm", annonce-t-elle sur son site internet, le 2 mars 2023. L’établissement entend ainsi "favoriser une approche plus personnalisée des cursus et capabiliser l’étudiant par une démarche multidimensionnelle qui s’appuie sur [des] pédagogies expérimentales". Ce projet conçoit "la formation reçue au sein de l’université comme relevant de savoirs académiques et de compétences transversales valorisées, mais aussi d’une expérience au sein d’une communauté et de son environnement", indique l’université.