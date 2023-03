Le ministère de la Justice annonce, vendredi 3 mars 2023, la mise en œuvre "au premier semestre" d’un "plan national de lutte contre les violences". L’objectif est de "mieux protéger" les personnels de l’administration pénitentiaire, les partenaires et les personnes placées sous main de justice", résume la place Vendôme. Ce plan, contenant "100 mesures", institutionnalise plusieurs outils et méthodes, prévoit une évaluation des dispositifs de sécurité, une formation continue "systématique" des surveillants pénitentiaires aux gestes techniques et de mieux sécuriser les convois