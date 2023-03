Au 31 janvier 2023, 10 mois après le lancement du CEJ, plus de 300 000 jeunes sont entrés dans ce dispositif mis en œuvre par les missions locales et Pôle emploi, annonce Matignon le 3 mars 2023. Conditionné à la réalisation d’au moins 15 heures d’activité hebdomadaires (formation, ateliers, contrat aidé…), le CEJ a permis à 76 % de ses signataires d’avoir un accès à l’emploi neuf mois après sa conclusion. Ce contrat s’inscrit dans la logique de droits et de devoirs que compte renforcer le gouvernement en réformant le SPE avec France Travail, pour viser le plein-emploi au terme du quinquennat.