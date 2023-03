Le gouvernement allemand menace de ne pas valider l’accord obtenu en trilogue fin 2022 sur les émissions de CO2 des véhicules neufs, qui aurait pour conséquence d’interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Les ministres libéraux Volker Wissing (transports) et Christian Lindner (finances) souhaitent la reconnaissance des e-carburants. Le vote définitif du Conseil, prévu le 7 mars, a été reporté. "Le FDP transforme l’élimination progressive des moteurs thermiques en Europe en une bataille sur l’avenir de la coalition gouvernementale allemande. En bloquant la législation climatique la plus progressiste au monde, les libéraux risquent non seulement de rompre la coalition, mais aussi de décrédibiliser l’Allemagne sur la scène mondiale", fustige l’ONG T&E qui appelle le chancelier Olaf Scholz à "trancher et prouver que l’Allemagne est un partenaire international fiable".