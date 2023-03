À la suite de la publication d’une analyse de Bernard Toulemonde sur la rémunération des enseignants, au moment où le MEN travaille sur une revalorisation de leurs salaires, Claude Thélot, ancien directeur de l’évaluation et de la prospective au MEN, a souhaité prolonger cette réflexion. Dans une tribune pour AEF, il revient sur deux dimensions : le salaire et la durée de travail des enseignants. Les données sur les salaires sont de plus en plus nombreuses et montrent, selon lui, qu’on ne "peut plus se contenter du traitement indiciaire pour repérer les ressources des enseignants". La durée du travail s’avère, elle, moins bien documentée, et "un jugement exact et équitable sur les conditions d’emploi des enseignants aujourd’hui est difficile, faute de ce type d’informations", estime Claude Thélot, également ancien président de la Commission du débat national sur l’avenir de l’École (2004).