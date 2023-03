Avec 837 000 contrats d’apprentissage signés en 2022 et un total de 979 500 apprentis, la France n’est pas loin de l’objectif fixé par le gouvernement d’atteindre le million d'ici 2027, d’après les chiffres publiés par la Dares, le 2 mars 2023. Des résultats dont "s’est félicitée" la Première ministre Élisabeth Borne, à l’occasion du 3e rendez-vous des Rencontres jeunesse de Matignon, organisé le 3 mars. 22 % des contrats signés en 2022 l’ont été sur un niveau bac +2, 19 % un niveau bac +3 et 22 % sur un niveau bac +5 et plus.