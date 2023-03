Après un premier protocole en 2018, l’université Jean Monnet et l’université d’Ottawa ont signé le 2 mars 2023 à Saint-Étienne un nouveau protocole d’entente pour une durée de cinq ans, traduisant leur volonté de "renforcer leurs liens en matière de recherche autour de quatre grands axes thématiques" : optique-photonique, droit, arts sciences humaines et sociales, prévention santé. Les actions conjointes passeront par trois modalités : la mobilité du personnel enseignant et de recherche (colloques, séjours courts ou longs), la génération de fonds de recherche externes, la production et la diffusion du savoir.