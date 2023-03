Le déploiement des frais différenciés suit son cours, avec sept étudiants étrangers extracommunautaires sur dix concernés à la rentrée 2021, indique une note du Sies de mars 2023. Parmi ces derniers, 77 % sont partiellement exonérés, 17 % totalement, tandis que 6 % payent l’intégralité de ces frais d’inscription. Entre 2019 et 2021, le nombre d’usagers qui s’acquittent de ces frais majorés dans leur intégralité a plus que quadruplé, alors que la part d’exonérations partielles diminue. Par ailleurs, le Sies relève des disparités selon les pays d’origine et les filières.