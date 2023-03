Une convention en faveur des femmes victimes de violences a été signée le 3 mars 2023 par l'Aorif, la Fondation nationale solidarité femmes et son union régionale en Ile-de-France. Ce partenariat engage l'ensemble des bailleurs sociaux franciliens à attribuer au moins 100 logements sociaux chaque année et à lancer des campagnes de formation et de communication en s'appuyant sur le réseau associatif de la FNSF.