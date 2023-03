Pôle emploi : inauguration du premier « service de placement transfrontalier » entre la France et l'Allemagne

Un accord-cadre de coopération pour le placement franco-allemand a été conclu et signé par les représentants de Pôle emploi Alsace, Pôle emploi Lorraine, et les directions régionales de l'Agence fédérale pour l'emploi de Bade-Wurtemberg et de Sarre / Rhénanie-Palatinat, ce mardi 26 février 2013 en préfecture à Strasbourg, en présence de Michel Sapin, ministre français du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, et de Ursula von der Leyen, ministre fédérale du Travail et des Affaires sociales. Ce document (1) détermine « les principes de leur coopération en matière d'intermédiation transfrontalière ». Les deux ministres ont, dans ce cadre, inauguré le premier service mutualisé de placement transfrontalier Strasbourg-Ortenau, à Kehl [commune allemande voisine de Strasbourg].