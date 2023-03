"Auchan a plus de 60 ans et doit s’adapter aux attentes de ses clients mais aussi de ses collaborateurs", affirme Christophe Carreyre, DRH d’Auchan Retail France, lors d’un entretien avec AEF info début mars 2023. "Nous devons faire connaître nos 400 métiers et expliquer qu’ils sont accessibles à partir de tous niveaux scolaires". L’enseigne de grande distribution vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement, avec un objectif de 16 000 CDI et 3 800 alternants. Elle met en avant sa politique de formation, d’inclusion et de promotion interne pour essayer de toucher un maximum de candidats. Salarié de l’entreprise depuis 27 ans, DRH depuis un an et demi, Christophe Carreyre écrit actuellement un nouveau "projet humain", qui sera présenté courant avril. Il vient aussi d’ouvrir des négociations sur le temps de travail et le système de primes. Auchan emploie 57 500 salariés en France.