La réforme de l’encadrement supérieur de l’État prévoit "un parallélisme entre le déroulé de carrière des DGS et celui des administrateurs de l’État, permettant d’aller bien au-delà des grilles actuelles", ce qui est "très positif", saluent Valérie Gibert, nouvelle présidente de l’ADGS et Frédéric Dehan, président sortant, lors d’une interview à AEF info, le 2 mars 2023. Ils rappellent "l’enjeu important d’attractivité" sur les postes de DGS et soulignent que la publication des textes réglementaires les concernant devrait intervenir "dans un horizon de 6 à 8 mois". Ils ajoutent également que le référentiel des DGS de l’ESR va "évoluer et être toiletté", pour intégrer plusieurs modifications issues d’une "position commune" adoptée avec France Universités, notamment sur les conditions d’entrée et de sortie dans l’emploi de DGS.