Le cabinet Mercer, dans une nouvelle analyse publiée ce 3 mars 2023, analyse notamment l’impact d’une possible revalorisation des tarifs des médecins sur les prestations délivrées dans le cadre des contrats santé collectifs. Le cabinet souligne également qu’une consultation à 26,5 euros ne permet pas de suivre l’inflation et estime que les Français seraient prêts à plus contribuer en échange de garanties en termes de qualité du suivi.