"Le juge administratif et le conseil des prud’hommes ont été saisis", confirme à AEF info Me de Arenjo à la suite d’articles de la presse locale faisant état de plaintes déposées par une ancienne contractuelle ayant travaillé à la résidence officielle de la rectrice de Montpellier. Le TA est saisi sur les heures supplémentaires et le renouvellement de son contrat. Le rectorat conteste le 2 mars auprès d’AEF info, toute demande d’heures supplémentaires : "Les services juridiques du rectorat apporteront les éléments attestant de la parfaite régularité des conditions d’emploi et de fin de contrat".