Publié au Journal officiel du 2 mars 2023, un arrêté fixe le calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2023-2024. Afin de leur laisser le temps de trouver un employeur, les candidats à une formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation bénéficient de délais de réponse plus longs que ceux applicables aux candidats à une formation non alternée.