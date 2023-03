"Les compagnies pétrolières ont injecté des millions de dollars dans la recherche scientifique, finançant des études qui traitent des problèmes que leur propre modèle d’affaires crée", dénonce Data for progress, un think tank américain, dans un rapport diffusé le 1er mars 2023. Ainsi, "27 universités américaines ont reçu près de 700 M$ en dix ans, d’entreprises telles que BP, Exxon ou Shell", etc. "Les universités doivent agir et bannir l’argent des combustibles fossiles pour la recherche sur le climat et les énergies propres", résume Data for progress.