La MEL a ouvert lundi 27 février 2023 la deuxième édition de son AMI "Innover pour l’excellence climatique", qui vise à "faire émerger et accélérer le déploiement de solutions, initiatives et projets innovants qui contribuent à lutter contre le dérèglement climatique". Ouvert aux projets au stade de la création ainsi qu’à ceux "d’accélération, d’élargissement, de duplication ou de massification d’une initiative engagée", l’AMI privilégiera les projets "issus de secteurs fortement émetteurs de GES ou dont les émissions sont en croissance et qui font aussi référence à des activités essentielles de l’écosystème métropolitain". Et donc "prioritairement" ceux provenant des secteurs numérique ; logistique, mobilité et transport ; bâtiment ou encore agroalimentaire ; matériaux/produits chimiques formulés ou non / textiles, liste la MEL. Les candidatures doivent être déposées avant le 27 avril.