L’Institut Mines-Télécom et la métropole de Montpellier ont officialisé le 2 mars 2023 un partenariat stratégique. Dès cette année, l’IMT va implanter dans la préfecture héraultaise un "Transition and executive education center". L’objectif de ce "TExEd" : proposer de la formation continue pour accompagner les entreprises de l’aire urbaine de Montpellier face aux enjeux des transitions numérique, écologique et sociétale. "Ce sera un dispositif souple, adaptable", résume Odile Gauthier, directrice générale de l’IMT. Les formations seront proposées en lien avec l’ensemble des écoles du groupe.