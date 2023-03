Le 28 février dernier, l’agriculture s’est engagée, à la demande de son ministère de tutelle, a lancé les travaux sur sa feuille de route décarbonation. Deux principales filières sont mobilisées : celle de l’élevage et celle des grandes cultures. "Dans un second temps, d’autres filières seront probablement appelées à se pencher sur le sujet", confirme une source proche du ministère. Les travaux doivent être rendus d’ici à la fin du premier semestre 2023. L’agriculture représente plus de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre.