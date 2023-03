En 2022, la Fondation Groupe ESC Clermont a récolté 293 000 € (+3 % par rapport à 2021), 65 % des donateurs étant des alumni, fait-elle savoir le 2 mars 2023. La collecte de fonds se fait selon quatre axes depuis la création de la fondation en 2016 :Ouverture sociale et égalité des chances : 140 000 € en 2022, sous forme de bourses sociales à 87 étudiants. L’objectif est d’atteindre 200 bourses en 2027.Innovation pédagogique et recherche appliquée : 42 000 € en 2022 (un contrat doctoral, un contrat pré doctoral et trois projets d’innovation à destination des étudiants : opération Feel Good Campus, Digital Week à Dublin et Fresque de la diversité).Dynamiques entrepreneuriales : 21 000 € en 2022 pour financer six projets de start-up du SquareLab.Insertion professionnelle : 32 000 € distribués en 2022 pour six projets d’accompagnement des étudiants dans leur insertion professionnelle.