Le Centre interdisciplinaire Engineering for Health (E4H) de l’IP Paris inaugure, lundi 20 février 2023, le LivingLab E4H, un espace "collaboratif dédié au prototypage de projets en bio-ingénierie". Destiné aux entreprises et start-up du secteur, aux chercheurs et étudiants d’IP Paris, il offre la possibilité à des scientifiques "de tester rapidement de nouveaux concepts susceptibles d’aboutir à de l’innovation au service du vivant". Il est "doté d’installations de prototypage de pointe en bio-ingénierie et d’espaces de travail partagés qui permettent de favoriser une démarche d’open innovation". Son lancement s’inscrit dans le cadre du programme de formation en ingénierie biomédicale BERTIP - dont les partenaires sont IP Paris, l’X, Telecom Paris, Telecom SudParis, l’Ensta Paris, le CNRS, Inria, l’Inserm et le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph.