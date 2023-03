"Nous partageons l’ambition d’aller vers une mixité sociale équilibrée", déclare Philippe Delorme à AEF info le 2 mars 2023. Le secrétaire général de l’enseignement catholique évoque le "protocole" qu’il s’apprête à signer avec le MEN : y figureront "des engagements réciproques pour une mixité plus grande". Il pourrait notamment s’agir "d’abaisser des barrières financières" car "nous ne parviendrons à davantage de mixité que si les familles les plus défavorisées bénéficient des mêmes aides sociales que dans le public. Sur ce sujet, le ministre est prêt à nous appuyer", assure Philippe Delorme. En contrepartie, l’enseignement catholique pourrait "s’engager sur une hausse significative du nombre d’élèves boursiers", sur plus "d’établissements pratiquant une contribution financière différente selon les ressources" ou encore une "modulation du financement en fonction de la mixité".