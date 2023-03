"Des efforts significatifs" sont encore à réaliser pour que les délégués à la protection des données (DPO) puissent réaliser dans de bonnes conditions leurs missions, rapporte l’enquête annuelle réalisée par Sup DPO, publiée le 20 février 2023. "Deux DPO sur trois vivent des situations stressantes dans l’exercice de leur fonction et ont le sentiment de ne pas avoir les moyens de réussir leur mission." En cause : "l’ampleur de la fonction et [de] la charge de travail", qui sont "sous-estimées au sein de leur organisme". Ils réclament notamment plus de soutien de la part de leur gouvernance.