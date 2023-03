"En matière d’éducation au numérique, la réalité est bien éloignée du principe", regrette la députée RN Christine Loir, rapporteure de la mission flash sur les jeunes et le numérique, lors de l’examen du rapport par la délégation aux droits des enfants, le 2 mars 2023. Pour pallier le "manque d’effectivité du droit", la mission recommande une "stratégie d’apprentissage et d’autonomie du mineur", en l’éduquant "par des cours à la citoyenneté numérique", en "prolongement de l’éducation civique". Autres pistes : rappeler les sanctions encourues dans les établissements scolaires et généraliser Phare.