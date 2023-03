Situé en REP, le collège bordelais du Grand-Parc teste cette année des résidences d’une semaine proposées aux CM2 de deux écoles de son secteur, afin qu’ils apprivoisent leur futur établissement. Un dispositif qui fait partie du projet de l’EPLE, retenu dans le cadre du CNR éducation, et qu’il espère pérenniser grâce au soutien du FIP. Ce collège souhaite aussi proposer un accueil spécifique à 18 bons élèves de CM2, avec deux après-midi hebdomadaires dédiées pour approfondir les sciences, les langues et la création littéraire. En visite dans l’établissement, le 2 mars 2023, Pap Ndiaye s’est dit "impressionné" par ces initiatives, en phase avec ses ambitions pour la 6e. Questionné sur les moyens prévus pour faciliter la concertation entre PE et enseignants du secondaire pour l’heure de consolidation, le ministre n’a pas promis d’heures supplémentaires.