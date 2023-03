Lors de son conseil d’administration du 2 mars 2023, le Fonds national des aides à la pierre a décidé de rediriger 200 millions d'euros de crédits attribués à des opérations de construction de logements sociaux, et finalement non consommés depuis plusieurs années, vers des opérations de rénovation et de réhabilitation lourde. Une opération rendue possible par un décret et un arrêté parus au JO le 23 février. Dans cette enveloppe, 15 millions d’euros viendront nourrir l’expérimentation sur la "seconde vie des bâtiments", qui doit être lancée prochainement.