"L’une des expressions les plus populaires" de l’édition 2022 d’Educause a été le concept de "hyflex" – pour "hyper flexibilité" des accès aux cours et des aménagements d’espaces – au service de la réussite étudiante. C’est le constat de la délégation française à cette conférence, dans un rapport publié en février 2023. Le contexte était marqué par une dette étudiante américaine désormais de 1 750 Md$, et par une chute des inscriptions de 4 millions en 10 ans. Face à cela, pour individualiser les parcours, l’IA apparaît comme une solution, ainsi que l’hybridation, en voie de généralisation.