"C’est avec les maires que nous répondons aux préoccupations des Français pour leur vie quotidienne et que nous faisons vivre la démocratie locale", a déclaré Élisabeth Borne le 28 février 2023, après avoir reçu une délégation du bureau de l’AMF pour évoquer les principaux sujets d’actualité concernant les collectivités locales. L’inquiétude des maires quant à la situation financière des communes a été abordée et David Lisnard, président de l’AMF, a exposé son opposition quant à toutes formes d’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités qui résulterait des revues des dépenses publiques. Autres sujets de l’échange : la question d’une possible indexation de la DGF sur l’inflation pour le prochain PLF ou la préparation du projet de loi sénatoriale sur le ZAN à laquelle l’AMF a été associée. Un nouvel échange devrait avoir lieu rapidement concernant les départements d’outre-mer.