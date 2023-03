Dans le cadre d’une mission "Formation, compétences et attractivité", la Délégation sénatoriale aux entreprises a notamment reçu, le 2 février 2023, Paul Bazin, le directeur général adjoint en charge de l’offre de services de Pôle emploi. Il a fait le point sur les chantiers de l’opérateur public en matière de formation des demandeurs d’emploi. Pôle emploi travaille en particulier à valoriser les viviers de compétences en direction des secteurs les plus en difficultés de recrutement et fait partie intégrante des réflexions sur la création de France Travail.