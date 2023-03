282 établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche sont soumis à l’obligation de réalisation d’un Beges (bilan d’émissions de gaz à effet de serre). "Parmi eux, 15 % seulement ont réalisé leur obligation, quand en moyenne, le taux de conformité est de 23 % pour l’ensemble des établissements publics", déclare à AEF info, Hervé Lefebvre, responsable du pôle trajectoire bas carbone à l’Ademe, jeudi 2 mars 2023. L’agence est mise à contribution par le MESR pour réfléchir à une méthodologie commune pour établir le Beges de tous les opérateurs de l’ESR prévu dans le Plan climat. Pour Hervé Lefebvre, il est important qu’un bilan comprenne le spectre le plus large possible d’émissions, comme celles liées aux repas, et qu'il soit porté par la direction, pour qu'il ne "reste pas un rapport posé sur une table jusqu’au prochain, trois ans après".