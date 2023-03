Dénonçant la "dégradation des missions fondamentales" du CNU, la section 01 (Droit privé et sciences criminelles) de l’instance suspend sa participation, en 2023, aux procédures liées au Ripec et au repyramidage, après l’adoption d’une motion (56 pour, 13 contre et trois NSPP) le 23 février 2023. La section "refuse de devenir un outil facultatif d’aide aux RH des établissements" et demande une "concertation d’envergure portant sur l’articulation du local et du national dans toutes les procédures de recrutement et d’évolution des carrières des enseignants-chercheurs".