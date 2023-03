Les organismes HLM de onze départements contribueront à l’expérimentation du dispositif "Aide-budget", lancé par le gouvernement le 27 février pour améliorer la prévention et les aides aux ménages surendettés, en partenariat avec les principaux fournisseurs d’énergie et les Points conseils budgets récemment déployés par l’État. L’expérimentation, suggérée par un rapport parlementaire rendu en 2021, bénéficiera de 2,5 millions d’euros sur un an, avant d’être éventuellement généralisée. L’USH y voit un moyen de "mettre en place une approche collective" entre acteurs locaux.