L’Office français de la biodiversité a ouvert le 2 mars 2023 pour une durée de 30 jours un appel à projets visant à identifier les projets qui seront soutenus grâce au nouveau jeu de grattage consacré à la biodiversité, prévu dans la dernière loi de finances (lire sur AEF info) et qui devrait être commercialisé par La Française des jeux à la fin de l’année. Deux types de projets sont recherchés : "des projets emblématiques, de grande ampleur, avec un impact positif majeur sur les écosystèmes et leur restauration, et agissant en faveur d’habitats ou d’espèces patrimoniales à l’échelle nationale" et des "projets de maillage, d’ampleur significative, avec un impact de niveau régional ou local sur les écosystèmes ou les espèces concernés". Chaque projet devrait bénéficier d’une subvention allant de 50 000 € à 1 M€ pour un financement global qui devrait être compris entre 9 et 10 M€ nets de taxe.