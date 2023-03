La commission du marché intérieur du Parlement européen a adopté, jeudi 2 mars 2023, l’avis de la rapporteure irlandaise Deirdre Clune (PPE) sur la proposition de directive relative au devoir de vigilance. Les sociaux démocrates, les Verts et la Gauche ont voté contre en raison du principe d’harmonisation maximale qu’il introduit et qui empêcherait les États membres de voter des législations plus contraignantes que la directive. Il s’agit de la dernière commission à donner son avis avant le vote de la commission Juri, saisie au fond, puis le vote en plénière prévu en mai.