L’Institut Agro Rennes-Angers annonce le 17 février 2023 son engagement contre les violences sexistes et sexuelles, avec la réalisation d’un premier état des lieux en la matière, et la mise en place de mesures de prévention et d’accompagnement. L’enquête menée au sein de l’établissement révèle que 47 % des répondant(e)s (73 % sont des femmes), soit 177 personnes, déclarent avoir été victimes d’une VSS au moins une fois, avant ou après leur arrivée dans l’école. Ce chiffre s’élève à 11 % parmi les personnels.